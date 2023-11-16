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В Генштабі розповіли, де Сили оборони України проводять наступальні дії

16 листопада 2023 22:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Генштабі розповіли, де Сили оборони України проводять наступальні дії
Українські воїни в бою. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Окрім того, не припиняються штурмові дії українських воїнів на Бахмутському.

Про це повідомили у Генштабі.

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Сили оборони України продовжують наступати

Українські військові не припиняють наступальних дій на Мелітопольському напрямку і успішно знищують ворога. Також продовжуються штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Протягом доби авіація Сил оборони двічі вдарила по районах зосередження особового складу росіян на вказаних напрямках.

Ракетні війська вразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.

Додамо, полковник запасу Збройних сил України та інструктор-льотчик Роман Світан висловив думку, що українська армія має потенціал для розгрому російських військ в Україні та досягнення кордону з Росією до осені 2024 року. Однак він наголосив, що це не означає закінчення війни.

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