В Генштабе рассказали, сколько вражеских "шахедов" было уничтожено этой ночью

"Шахеды" в небе. Иллюстративное фото: Reuters

В ночь на 20 января российские захватчики атаковали Украину семью "шахедами". Однако украинским защитникам удалось уничтожить четыре из них.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Атака "шахедов" на Украину в ночь на 20 января

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона, что силы ПВО этой ночью уничтожили два вражеских "шахеда" на юге страны.

В каких областях сработала ПВО

"Этой ночью мы наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В нашей зоне ответственности силы противовоздушной обороны отработали в Одесской и Николаевской областях, сбив по одному дрону", — добавила Гуменюк.

Она подчеркнула, что в ночь на 20 января направление полета российских дронов было с юга на север и запад.

Напомним, сегодня ночью, 20 января, в Украине была объявлена воздушная тревога. Под угрозой удара БпЛА находились Хмельницкая и Винницкая области. На востоке длилась ракетная опасность. Вражеские цели направлялись к Староконстантинову.