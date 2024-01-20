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В Генштабе рассказали, сколько вражеских "шахедов" было уничтожено этой ночью

20 января 2024 08:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Генштабе рассказали, сколько вражеских "шахедов" было уничтожено этой ночью
"Шахеды" в небе. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 20 января российские захватчики атаковали Украину семью "шахедами". Однако украинским защитникам удалось уничтожить четыре из них.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Атака "шахедов" на Украину в ночь на 20 января

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 4 вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона, что силы ПВО этой ночью уничтожили два вражеских "шахеда" на юге страны.

В каких областях сработала ПВО

"Этой ночью мы наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В нашей зоне ответственности силы противовоздушной обороны отработали в Одесской и Николаевской областях, сбив по одному дрону", — добавила Гуменюк.

Она подчеркнула, что в ночь на 20 января направление полета российских дронов было с юга на север и запад.

Напомним, сегодня ночью, 20 января, в Украине была объявлена воздушная тревога. Под угрозой удара БпЛА находились Хмельницкая и Винницкая области. На востоке длилась ракетная опасность. Вражеские цели направлялись к Староконстантинову.

беспилотники
оккупанты
ПВО
Наталия Гуменюк
дрон Шахид-136
война в Украине

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