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В Генштабі розповіли, скільки ворожих "шахедів" було знищено цієї ночі

20 січня 2024 08:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Генштабі розповіли, скільки ворожих "шахедів" було знищено цієї ночі
"Шахеди" в небі. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч проти 20 січня російські загарбники атакували Україну сімома "шахедами". Проте українським захисникам вдалося знищити чотири із них.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 7 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, що сили ППО цієї ночі знищили два ворожих "шахеда" на півдні країни. 

В яких областях спрацювала ППО

"Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону", — додала Гуменюк.

Вона наголосила, що в ніч проти 20 січня напрямок польоту російських дронів був з півдня на північ і захід.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 січня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Під загрозою удару БпЛА були Хмельницька та Вінницька області. На сході тривала ракетна небезпека. Ворожі цілі прямували до Старокостянтинова.

безпілотники
окупанти
ППО
Наталія Гуменюк
дрон Шахід-136
війна в Україні

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