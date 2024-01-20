В Генштабі розповіли, скільки ворожих "шахедів" було знищено цієї ночі

"Шахеди" в небі. Ілюстративне фото: Reuters

В ніч проти 20 січня російські загарбники атакували Україну сімома "шахедами". Проте українським захисникам вдалося знищити чотири із них.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Атака "шахедів" на Україну в ніч проти 20 січня

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 7 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, що сили ППО цієї ночі знищили два ворожих "шахеда" на півдні країни.

В яких областях спрацювала ППО

"Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону", — додала Гуменюк.

Вона наголосила, що в ніч проти 20 січня напрямок польоту російських дронів був з півдня на північ і захід.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 січня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Під загрозою удару БпЛА були Хмельницька та Вінницька області. На сході тривала ракетна небезпека. Ворожі цілі прямували до Старокостянтинова.