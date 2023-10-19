В ГУР назвали шокирующее число потерянной российской техники под Авдеевкой

Спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: Armyinform

В Главном управлении разведки назвали шокирующее количество российской военной техники, которую ВС РФ потеряли во время своих неудачных штурмов Авдеевки. Однако ее количество может измениться.

Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в эфире телемарфона.

Читайте также:

Кладбище российской техники

По его словам, российская армия потеряла под Авдеевкой более 60 единиц техники разного назначения.

"Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков. Как в технике, так и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов", — сказал Юсов.

Спикер назвал попытки россиян захватить Авдеевку "политической задачей". По его словам, россияне для выполнения политических целей могут идти на большие потери как среди войск, так и среди техники. В этом случае, вина лежит только на высшем военном руководстве ВС РФ.

Напомним, что ранее свои данные по потерянной российской технике обнародовали нидерландские аналитики Oryx. Также было известно, какое количество российского личного состава было задействовано для штурма Авдеевки.