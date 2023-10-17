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"Геноцид" ЗС РФ: стало відомо про втрати росіян у техніці при штурмі Авдіївки

17 жовтня 2023 21:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
"Геноцид" ЗС РФ: стало відомо про втрати росіян у техніці при штурмі Авдіївки
Знищений російський танк Т-90 "Володимир". Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія з моменту старту свого штурму Авдіївки на Донеччині задіяла чималу групу бронетехніки, в складі якої перебували й новітні зразки. Наразі стало відомо, що росармійці під час боїв втратили в декілька разів більше техніки, ніж Збройні сили України.

Про це повідомляють нідерландські аналітики Oryx.

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Повідомляється, що співвідношення російських втрат до українських зросло до 5 до 1. Попри це, ЗС РФ не тільки не вдалося досягти значних успіхів при штурмі Авдіївки, а й не виконати жодної поставленої задачі.

З 6 по 14 жовтня армія Росії втратила:

  • десятки танків Т-90 "Володимир" та Т-90 "Прорив"; 
  • основні бойові танки Т-72 модифікації 2016 року;
  • бронетранспортери "Ракушка";
  • БМП-1, 2 та 3;
  • 8 САУ "Мста-С";
  • 9 термобаричних РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок";
  • 25 бронеавтомобілів "Тигр" та "Рись";
  • дюжину бронетранспортерів БТР-82 та іншу техніку.

Загалом же російські війська втратили 173 машини, тоді як втрати ЗСУ при обороні склали 37 бойових машин, причому більшість виведена з ладу. 

Нагадаємо, що раніше у британській розвідці МІ6 розповіли, що наступ росіян на Авдіївку — це наймасштабніша операція ворожих військ, яка "захлинеться у власній крові". Також стало відомо кількість особового складу російської армії, який зараз зазнає колосальних втрат.

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