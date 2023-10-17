"Геноцид" ВС РФ: стало известно о потерях россиян в технике при штурме Авдеевки
Российская армия с момента старта своего штурма Авдеевки в Донецкой области задействовала немалую группу бронетехники, в составе которой находились и новейшие образцы. Стало известно, что росармейцы во время боев потеряли в несколько раз больше техники, чем Вооруженные силы Украины.
Об этом сообщают нидерландские аналитики Oryx.
Черные дни ВС РФ
Сообщается, что соотношение российских потерь к украинским выросло до 5 к 1. Несмотря на это, ВС РФ не только не удалось добиться значительных успехов при штурме Авдеевки, но и не было выполнено ни одной поставленной задачи.
С 6 по 14 октября армия России потеряла:
- десятки танков Т-90 "Владимир" и Т-90 "Прорыв";
- основные боевые танки Т-72 модификации 2016 года;
- бронетранспортеры "Ракушка";
- БМП-1, 2 и 3;
- 8 САУ "Мсто-С";
- 9 термобарических РСЗО ТОС-1А "Солнцепек";
- 25 бронеавтомобилей "Тигр" и "Рысь";
- дюжину бронетранспортеров БТР-82 и другую технику.
В общей сложности российские войска потеряли 173 машины, тогда как потери ВСУ при обороне составили 37 боевых машин, причем большинство выведено из строя.
Напомним, что ранее в британской разведке МI6 рассказали, что наступление россиян на Авдеевку — это самая масштабная операция вражеских войск, которая "захлебнется в собственной крови". Также стало известно количество личного состава российской армии, который сейчас терпит колоссальные потери.
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