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"Геноцид" ВС РФ: стало известно о потерях россиян в технике при штурме Авдеевки

17 октября 2023 21:31
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Илья Рябинин
редактор
"Геноцид" ВС РФ: стало известно о потерях россиян в технике при штурме Авдеевки
Уничтоженный российский танк Т-90 "Владимир". Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия с момента старта своего штурма Авдеевки в Донецкой области задействовала немалую группу бронетехники, в составе которой находились и новейшие образцы. Стало известно, что росармейцы во время боев потеряли в несколько раз больше техники, чем Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщают нидерландские аналитики Oryx.

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Сообщается, что соотношение российских потерь к украинским выросло до 5 к 1. Несмотря на это, ВС РФ не только не удалось добиться значительных успехов при штурме Авдеевки, но и не было выполнено ни одной поставленной задачи.

С 6 по 14 октября армия России потеряла:

  • десятки танков Т-90 "Владимир" и Т-90 "Прорыв";
  • основные боевые танки Т-72 модификации 2016 года;
  • бронетранспортеры "Ракушка";
  • БМП-1, 2 и 3;
  • 8 САУ "Мсто-С";
  • 9 термобарических РСЗО ТОС-1А "Солнцепек";
  • 25 бронеавтомобилей "Тигр" и "Рысь";
  • дюжину бронетранспортеров БТР-82 и другую технику.

В общей сложности российские войска потеряли 173 машины, тогда как потери ВСУ при обороне составили 37 боевых машин, причем большинство выведено из строя.

Напомним, что ранее в британской разведке МI6 рассказали, что наступление россиян на Авдеевку — это самая масштабная операция вражеских войск, которая "захлебнется в собственной крови". Также стало известно количество личного состава российской армии, который сейчас терпит колоссальные потери.

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