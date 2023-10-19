В ГУР назвали шокуюче число втраченої російської техніки під Авдївкою

Спікер ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: Armyinform

В Головному управлінні розвідки назвали шокуючу кількість російської військової техніки, яку ЗС РФ втратили під час своїх невдалих штурмів Авдіївки. Проте її кількість може змінитися.

Про це повідомив спікер ГУР Андрій Юсов в етері телемарфону.

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За його словами, російська армія втратила під Авдіївкою понад 60 одиниць техніки різного призначення.

"Це не остаточні цифри й втрати, вочевидь, можуть бути й більшими у загарбників. Як в техніці, так і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів", — сказав Юсов.

Спікер назвав намагання росіян захопити Авдіївку "політичним завданням". За його словами, росіяни для виконання політичної мети можуть йти на великі втрати як серед військ, так і серед техніки. В цьому випадку, провина лежить лише на вищому військовому керівництві ЗС РФ.

Нагадаємо, що раніше свої дані щодо втраченої російської техніки оприлюднили нідерландські аналітики Oryx. Також було відомо, яку кількість російського особового складу було задіяно для штурму Авдіївки.