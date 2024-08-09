В ГУР заявили, что сейчас ищется решение по уничтожению Крымского моста

Крымский мост. Фото: росСМИ

В Главном управлении разведки сообщили, что Крымский мост является объектом потенциальных военных ударов. Там добавили, что решение о его ликвидации будет найдено рано или поздно.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Евгений Ерин в эфире телемарафона в пятницу, 9 августа.

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"Незаконная застройка обязательно может стать целью поражения, вопрос в том, что это достаточно мощное сооружение, поражение которого может носить только комплексный характер с применением многих средств поражения", — заявили в ведомстве.

Одновременно он подчеркнул, что дроны Magura обладают радиусом действия 800 км, что обеспечивает возможность безопасного патрулирования акватории Черного моря и других водоемов при необходимости.