В ГУР заявили, що наразі шукається рішення для знищення Кримського мосту

Кримський міст. Фото: росЗМІ

У Головному управлінні розвідки повідомили, що Кримський міст є об'єктом для потенційних військових ударів. Там додали, що рішення про його ліквідацію буде знайдено рано чи пізно.

Про це повідомив представник ГУР МО Євгеній Єрін в ефірі телемарафону в п'ятницю, 9 серпня.

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"Незаконна забудова обов'язково може стати ціллю ураження, питання в тому, що це доволі потужна споруда, ураження якої може носити тільки комплексний характер із застосуванням багатьох засобів ураження", — заявили у відомстві.

Одночасно він підкреслив, що дрони Magura мають радіус дії 800 км, що забезпечує можливість безпечного патрулювання акваторії Чорного моря та інших водойм при потребі.