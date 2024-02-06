В ISW объяснили, почему в Кремле стали чаще говорить о разделе Украины

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

В Кремле усиливается риторика по поводу подталкивания к гипотетическому разделению Украины и хватаются за несвязанные с этим темы. Это, вероятно, делается для того, чтобы нормализовать нарратив о разделе в дискуссиях Запада о нашей стране.

Об этом 5 февраля сообщал Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Заявления Медведева о разделе Украины

Аналитики приводят слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что будто бы планы Европы по строительству железнодорожной линии из Испании во Львов показывают то, что Запад признает то, что Львов будет "новой столицей Украины в пределах Львовской области", вероятно, после того как закончится война РФ против Украины.

"Этот план, в частности, не имеет ничего общего с украинскими границами или конечной целью войны в Украине и является независимым европейским инфраструктурным проектом", — отметили в материале.

Зачем Кремль создает такие публикации

В ISW отмечают, что Медведев опубликовал свои сообщения 5 февраля в соцсети X, а не в Telegram. Это говорит о том, что такие его заявления были рассчитаны на иностранную аудиторию, а не на российскую.

"Заявление Медведева способствует российской информационной операции, ошибочно изображающей Украину как искусственно сконструированное государство, вероятно, с целью уменьшить военную поддержку Украины со стороны Запада и нормализовать западные дискуссии, подталкивающие Украину к передаче значительной части своей территории и населению России как легитимного способа завершения войны", — добавили в Институте.

По словам аналитиков, российский диктатор Владимир Путин и другие российские чиновники в очередной раз возобновили нарратив, где российское вторжение в Украину рассматривают как исторически оправданное имперское завоевание.

В ISW оценивают, что Путин продолжает соблюдать свои максималистские цели в Украине, что говорит о равнозначной капитуляции Украины и западных государств.

Напомним, в конце января 2022 года состоялись двусторонние переговоры между РФ и западными странами по "безопасным требованиям" России. Что с такими требованиями произошло в течение двух лет, читайте в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин дает намеки для США о готовности обсудить окончание войны в Украине. Через неофициальные каналы диктатор дает сигналы, что готов к переговорам по поводу будущих мер безопасности для Украины.