В ISW пояснили, чому в Кремлі почали частіше говорити про поділ Україні

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: Reuters

У Кремлі посилюється риторика щодо підштовхування до гіпотетичного поділу України і хапаються за непов'язані з цим теми. Це, ймовірно, робиться для того, аби нормалізувати наратив про поділ у дискусіях Заходу про нашу країну.

Про це 5 лютого повідомляв Інститут вивчення війни (ISW).

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Заяви Медведєва про поділ України

Аналітики наводять слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який заявив, що начебто плани Європи щодо будівництва залізничної лінії з Іспанії до Львова показують те, що Захід визнає те, що Львів буде "новою столицею України в межах Львівської області", ймовірно, після того, як закінчиться війна РФ проти України.

"Цей план, зокрема, не має нічого спільного з українськими кордонами чи кінцевою метою війни в Україні і є незалежним європейським інфраструктурним проектом", — наголосили у матеріалі.

Для чого Кремль створює такі публікації

В ISW зауважують, що Медведєв опублікував свої повідомлення 5 лютого в соцмережі X, а не в Telegram. Це говорить про те, що такі його заяви були розраховані на іноземну аудиторію, а не російську.

"Заява Медведєва сприяє російській інформаційній операції, яка помилково зображує Україну як штучно сконструйовану державу, ймовірно, з метою зменшити військову підтримку України з боку Заходу і нормалізувати західні дискусії, які підштовхують Україну до передачі значної частини своєї території і населення Росії як легітимного способу завершення війни", — додали в Інституті.

За словами аналітиків, російський диктатор Володимир Путін та інші російські чиновники вчергове відновили наратив, де російське вторгнення до України розглядають, як історично виправдане імперське завоювання.

В ISW оцінюють, що Путін і далі дотримується своїх максималістських цілей в Україні, що говорить про рівнозначну капітуляцію України та західних держав.

Нагадаємо, в кінці січня 2022 року відбулися двосторонні перемовини між РФ та західними країнами щодо "безпекових вимог" Росії. Що з такими вимогами сталося протягом двох років, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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