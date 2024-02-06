В ISW пояснили, чому в Кремлі почали частіше говорити про поділ Україні
У Кремлі посилюється риторика щодо підштовхування до гіпотетичного поділу України і хапаються за непов'язані з цим теми. Це, ймовірно, робиться для того, аби нормалізувати наратив про поділ у дискусіях Заходу про нашу країну.
Про це 5 лютого повідомляв Інститут вивчення війни (ISW).
Заяви Медведєва про поділ України
Аналітики наводять слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який заявив, що начебто плани Європи щодо будівництва залізничної лінії з Іспанії до Львова показують те, що Захід визнає те, що Львів буде "новою столицею України в межах Львівської області", ймовірно, після того, як закінчиться війна РФ проти України.
"Цей план, зокрема, не має нічого спільного з українськими кордонами чи кінцевою метою війни в Україні і є незалежним європейським інфраструктурним проектом", — наголосили у матеріалі.
Для чого Кремль створює такі публікації
В ISW зауважують, що Медведєв опублікував свої повідомлення 5 лютого в соцмережі X, а не в Telegram. Це говорить про те, що такі його заяви були розраховані на іноземну аудиторію, а не російську.
"Заява Медведєва сприяє російській інформаційній операції, яка помилково зображує Україну як штучно сконструйовану державу, ймовірно, з метою зменшити військову підтримку України з боку Заходу і нормалізувати західні дискусії, які підштовхують Україну до передачі значної частини своєї території і населення Росії як легітимного способу завершення війни", — додали в Інституті.
За словами аналітиків, російський диктатор Володимир Путін та інші російські чиновники вчергове відновили наратив, де російське вторгнення до України розглядають, як історично виправдане імперське завоювання.
В ISW оцінюють, що Путін і далі дотримується своїх максималістських цілей в Україні, що говорить про рівнозначну капітуляцію України та західних держав.
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