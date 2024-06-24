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В ISW объяснили, для чего россияне размещают военные объекты вблизи гражданских районов в Крыму

24 июня 2024 07:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Почему российские военные объекты в Крыму размещены возле гражданских
Дым после атаки. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство обороны России обвиняет украинские силы в нанесении удара в воскресенье, 23 июня, по временно оккупированному Севастополю в Крыму. Там заявляют, что были якобы запущены пять ракет, оснащенных кассетными боеголовками.

Об этом пишет ISW.

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По данным российских СМИ, ПВО в Севастополе якобы перехватило четыре из пяти ракет ATACMS. Они это объяснили тем, что после столкновения с ракетой-перехватчиком одна ракета ПТРК вроде бы отклонилась от траектории полета и взорвалась.

Позже россияне обвинили США в жертвах среди гражданского населения в Севастополе, поскольку именно они предоставили Украине системы ATACMS. В соцсетях были опубликованы кадры, на которых на пляже в Севастополе кассетные боеприпасы упали на гражданских.

А по данным оккупационных властей, в результате удара погибли четыре человека и 151 человек получил ранения. В то же время, украинские военные не подтвердили, но и не опровергли причастность к ударам по Крыму.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Украине необходимо получить специальное разрешение использования ПТРК с кассетными боеприпасами от западных партнеров. Он подчеркнул, что в жертвах виновно именно российское оккупационное руководство, которое не предупредило жителей о ракетах над их головами.

В ISW отметили, что обвинение Минобороны России в адрес США — это попытка удержать страну от предоставления будущей помощи Украине в сфере безопасности.

А видео указывают на то, что россияне намеренно размещают военную технику в гражданских районах Крыма и поощряют туризм на полуострове. Аналитики предположили, что таким образом они пытаются сдерживать украинские удары.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов напомнил стратегическую цель Украины в войне против российских захватчиков. По его словам, у страны нет другого варианта, кроме как вернуть все оккупированное.

Кроме того, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон подчеркнул, что украинские войска зайдут и освободят оккупированный Крым, а Крымский мост будет уничтожен.

Крым
ПВО
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война в Украине
ракетный удар

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