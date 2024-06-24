Чому російські військові об'єкти у Криму розміщені біля цивільних

Дим після атаки. Фото: соцмережі

Міністерство оборони Росії звинувачує українські сили у завданні удару у неділю, 23 червня, по тимчасово окупованому Севастополю в Криму. Там заявляють, що було нібито запущено п'ять ракет, які оснащені касетними боєголовками.

Про це пише ISW.

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За даними російських ЗМІ, ППО у Севастополі нібито перехопила чотири з п'яти ракет ATACMS. Вони це пояснили тим, що після зіткнення з ракетою-перехоплювачем одна ракета ПТРК начебто відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула.

А згодом росіяни звинуватили США у жертвах серед цивільного населення в Севастополі, оскільки саме вони надали Україні системи ATACMS. У соцмережах були опубліковані кадри, на яких на пляжі в Севастополі касетні боєприпаси впали на цивільних.

А за даними окупаційної влади, внаслідок удару загинуло четверо людей і 151 людина отримала поранення. Водночас українські військові не підтвердили, але й не спростували причетність до ударів по Криму.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Україні необхідно отримати спеціальний дозвіл на використання ПТРК з касетними боєприпасами від західних партнерів. Він наголосив, що в жертвах винне саме російське окупаційне керівництво, яке не попередило мешканців про ракети над їх головами.

В ISW зауважили, що звинувачення Міноборони Росії на адресу США є спробою утримати країну від надання майбутньої допомоги Україні у сфері безпеки.

А відео вказують на те, що росіяни навмисно розміщують військову техніку в цивільних районах Криму та заохочують туризм на півострові. Аналітики припустили, що таким чином вони намагаються стримувати українські удари.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов нагадав стратегічну ціль України у війні проти російських загарбників. За його словами, в країни немає іншого варіанту, окрім як повернути все окуповане.

Крім того, український журналіст та телеведучий Дмитро Гордон наголосив, що українські війська зайдуть та звільнять окупований Крим, а Кримський міст знищать.