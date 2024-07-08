Война дронов в Украине — какие преимущества в ВСУ

Украинский воин с дроном. Фото: Апостроф

Украинские операторы беспилотников используют FPV-дроны для уничтожения российских разведывательных дронов. Это позволяет силам обороны ослабить давление врага на средства противовоздушной обороны ближнего и среднего радиуса действия.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в понедельник, 8 июля.

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Украинский БпЛА в действии

"Украинские операторы беспилотников, похоже, улучшают свои возможности перехвата российских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе", — рассказали аналитики Института.

Данные технологические инновации позволят украинским силам ослабить давление на ПВО ближнего и среднего радиуса действия, если они будут успешно применены в широких масштабах.

На видео, опубликованном 1 июня, можно увидеть, как украинские силы используют беспилотники FPV для поражения российских разведывательных беспилотников "Зал" и "Орлан-10" посреди полета в районе Великой Новоселки.

29 июня Харьковская оперативно-тактическая группировка опубликовала видео, на котором видно, как украинский беспилотник перехватывает российский беспилотный летательный аппарат "Ланцет".

Военные эксперты обратили внимание, что как украинские, так и российские силы усовершенствуют свою способность использовать БпЛА для перехвата вражеских дронов на тактическом уровне.

Противостояние дронов

При этом ISW еще не зафиксировал подтверждения того, что российские силы используют дроны для впечатления украинских беспилотников дальнего радиуса действия в воздухе.

Возможность украинских воинов использовать дешевые и широкодоступные беспилотники для масштабного перехвата более дорогих российских разведывательных дронов, возможно, позволила украинским силам ослабить российские ударные комплексы. При этом они сохранили бы дорогие и дефицитные перехватчики ПВО малой и средней дальности для более важных воздушных целей врага.

Однако ISW пока не наблюдала, чтобы украинские военные использовали беспилотники FPV для масштабного поражения российских разведывательных беспилотников.

Аналитики подчеркнули, что способность Украины внедрять технологические инновации, опережающие российские адаптации, имеет решающее значение для способности Украины нивелировать нынешние преимущества России в материально-техническом обеспечении.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты продолжают диверсионно-разведывательную деятельность вдоль границы с Харьковской областью. Это может предвещать предстоящие наступательные операции России.

Также Институт изучения войны сообщал, что российские оккупанты хотят использовать наступление на Торецк, чтобы создать оперативные возможности для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки.