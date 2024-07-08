Війна дронів в Україні — які переваги в ЗСУ

Український воїн з дроном. Фото: Апостроф

Українські оператори безпілотників використовують FPV-дрони для знищення російських розвідувальних дронів. Це дає змогу Силам оборони послабити тиск ворога на засоби протиповітряної оборони ближнього і середнього радіусу дії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у понеділок, 8 липня.

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Українськи БпЛА в дії

"Українські оператори безпілотників, схоже, покращують свої можливості перехоплення російських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі", — розповіли аналітики Інституту.

Дані технологічні інновації дадуть змогу українським силам послабити тиск на засоби ППО ближнього і середнього радіусу дії, якщо вони будуть успішно застосовані в широких масштабах.

На відео, опублікованому 1 червня, можна побачити, як українські сили використовують безпілотники FPV для ураження російських розвідувальних безпілотників "Зала" і "Орлан-10" посеред польоту в районі Великої Новосілки.

29 червня Харківське оперативно-тактичне угруповання опублікувало відео, на якому видно, як український безпілотник перехоплює російський безпілотний літальний апарат "Ланцет".

Військові експерти звернули увагу, що як українські, так і російські сили вдосконалюють свою здатність використовувати БпЛА для перехоплення ворожих дронів на тактичному рівні.

Протистояння дронів

При цьому ISW ще не зафікував підтверджень того, що російські сили використовують дрони для враження українських безпілотників дальнього радіусу дії в повітрі.

Спроможність українських воїнів використовувати дешеві і широкодоступні безпілотники для масштабного перехоплення більш дорогих російських розвідувальних дронів, можливо, дозволила б українським силам послабити російські ударні комплекси. При цьому вони б зберегли дорогі і дефіцитні перехоплювачі ППО малої і середньої дальності для більш важливих повітряних цілей ворога.

Однак ISW поки що не спостерігала, щоб українські військові використовували безпілотники FPV для масштабного ураження російських розвідувальних безпілотників.

Аналітики підкреслили, що здатність України впроваджувати технологічні інновації, які випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України нівелювати нинішні переваги Росії в матеріально-технічному забезпеченні.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти продовжують диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж кордону з Харківською областю. Це може передвіщати майбутні наступальні операції Росії.

Також Інститут вивчення війни повідомляв, що російські окупанти хочуть використати наступ на Торецьк, щоб створити оперативні можливості для просування або в районі Часового Яру, або в районі Авдіївки.