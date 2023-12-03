В Херсоне раздались взрывы
3 декабря 2023 14:12
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: 24 канал
Местные жители Херсона сообщают о взрывах. Они прозвучали сегодня, 3 декабря, во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают СМИ региона.
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"Херсон снова под обстрелом, находитесь в безопасных местах!" — отметили в сообщении.
Обстрелы Херсона
Как сообщил ранее начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, из-за вражеских обстрелов в селе Садовое погиб 78-летний мужчина.
"Армия России ударила по этому населенному пункту с временно оккупированного левобережья после 11:00", — добавил он.
Напомним, российские оккупанты в ночь на пятницу, 1 декабря, обстреляли село Тягинка в Херсонской области. В результате чего погиб мужчина.
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