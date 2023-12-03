В Херсоне раздались взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: 24 канал

Местные жители Херсона сообщают о взрывах. Они прозвучали сегодня, 3 декабря, во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают СМИ региона.

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"Херсон снова под обстрелом, находитесь в безопасных местах!" — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения

Обстрелы Херсона

Как сообщил ранее начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, из-за вражеских обстрелов в селе Садовое погиб 78-летний мужчина.

"Армия России ударила по этому населенному пункту с временно оккупированного левобережья после 11:00", — добавил он.

Скриншот сообщения из Facebook Романа Мрочко

Напомним, российские оккупанты в ночь на пятницу, 1 декабря, обстреляли село Тягинка в Херсонской области. В результате чего погиб мужчина.