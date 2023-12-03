В Херсоні пролунали вибухи
3 грудня 2023 14:12
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: 24 канал
Місцеві жителі Херсона повідомляють про вибухи. Вони пролунали сьогодні, 3 грудня, під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють ЗМІ регіону.
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Що відомо
"Херсон знову під обстрілом, перебувайте в безпечних місцях!" — наголосили у повідомленні.
Обстріли Херсонщини
Як повідомив раніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, через ворожий обстріл у селі Садове загинув 78-річний чоловік.
"Армія рф вдарила по цьому населеному пункту з тимчасово окупованого лівобережжя після 11:00", — додав він.
Нагадаємо, російські окупанти вночі проти п'ятниці, 1 грудня, обстріляли село Тягинка, що на Херсонщині. Внаслідок чого загинув чоловік.
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