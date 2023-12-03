В Херсоні пролунали вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: 24 канал

Місцеві жителі Херсона повідомляють про вибухи. Вони пролунали сьогодні, 3 грудня, під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють ЗМІ регіону.

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Що відомо

"Херсон знову під обстрілом, перебувайте в безпечних місцях!" — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису

Обстріли Херсонщини

Як повідомив раніше начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, через ворожий обстріл у селі Садове загинув 78-річний чоловік.

"Армія рф вдарила по цьому населеному пункту з тимчасово окупованого лівобережжя після 11:00", — додав він.

Скриншот допису з Facebook Романа Мрочко

Нагадаємо, російські окупанти вночі проти п'ятниці, 1 грудня, обстріляли село Тягинка, що на Херсонщині. Внаслідок чого загинув чоловік.