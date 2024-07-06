Пожар на нефтебазе - атака дронов в РФ

Пожар на нефтебазе в РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

В Краснодарском крае Российской Федерации этой ночью горели нефтебазы. Сообщается, что это произошло в результате атаки беспилотников.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае

Известно о пожарах в станице Павловской, где горела нефтебаза "Лукойла". Также у станицы Ленинградской горели резервуары с топливом. Отмечается, что объекты вспыхнули после падения обломков беспилотников.

Кроме того, в результате атаки БпЛА на Краснодарский край повреждена башня связи.

Напомним, 24 июня в Подмосковье во Фрязино произошел пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Он выполнял заказы для оборонной промышленности России.

Также в Ейске в Краснодарском крае ночью 21 июня раздавались мощные взрывы. Известно, что была атакована военная часть противовоздушной обороны российских оккупантов.