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В Краснодарском крае РФ горела нефтебаза — подробности

6 июля 2024 09:49
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Пожар на нефтебазе - атака дронов в РФ
Пожар на нефтебазе в РФ. Фото иллюстративное: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Краснодарском крае Российской Федерации этой ночью горели нефтебазы. Сообщается, что это произошло в результате атаки беспилотников.

Об этом сообщают росСМИ.

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Известно о пожарах в станице Павловской, где горела нефтебаза "Лукойла". Также у станицы Ленинградской горели резервуары с топливом. Отмечается, что объекты вспыхнули после падения обломков беспилотников.

Кроме того, в результате атаки БпЛА на Краснодарский край повреждена башня связи.

Напомним, 24 июня в Подмосковье во Фрязино произошел пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Он выполнял заказы для оборонной промышленности России.

Также в Ейске в Краснодарском крае ночью 21 июня раздавались мощные взрывы. Известно, что была атакована военная часть противовоздушной обороны российских оккупантов.

война пожар нефть дроны Россия

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