Пожар на нефтебазе - атака дронов в РФ

В Краснодарском крае РФ горела нефтебаза — подробности
В Краснодарском крае Российской Федерации этой ночью горели нефтебазы. Сообщается, что это произошло в результате атаки беспилотников.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
Известно о пожарах в станице Павловской, где горела нефтебаза "Лукойла". Также у станицы Ленинградской горели резервуары с топливом. Отмечается, что объекты вспыхнули после падения обломков беспилотников.
Кроме того, в результате атаки БпЛА на Краснодарский край повреждена башня связи.
Напомним, 24 июня в Подмосковье во Фрязино произошел пожар в здании научно-исследовательского института "Платан". Он выполнял заказы для оборонной промышленности России.
Также в Ейске в Краснодарском крае ночью 21 июня раздавались мощные взрывы. Известно, что была атакована военная часть противовоздушной обороны российских оккупантов.
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