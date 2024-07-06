Пожежа на нафтобазі — атака дронів у РФ

Пожежа на нафтобазі в РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Краснодарському краї Російської Федерації цієї ночі горіли нафтобази. Повідомляєтья, що це сталося внаслідок атаки безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відомо про пожежі у станиці Павловській, де горіла нафтобаза "Лукойлу". Також у станиці Ленінградській горіли резервуари з паливом. Зазначається, що обʼєкти спалахнули нібито після падіння уламків безпілотників.

Крім того, внаслідок атаки БпЛА на Краснодарський край пошкоджено вежу зв'язку.

Нагадаємо, 24 червня у Підмосков'ї у Фрязіно сталася пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Він виконував замовлення для оборонної промисловості Росії.

Також в Єйську у Краснодарському краї вночі 21 червня лунали потужні вибухи. Відомо, що була атакована військова частина протиповітряної оборони російських окупантів.