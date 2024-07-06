Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Краснодарському краї РФ горіла нафтобаза — подробиці arrow

В Краснодарському краї РФ горіла нафтобаза — подробиці

6 липня 2024 09:49
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Пожежа на нафтобазі — атака дронів у РФ
Пожежа на нафтобазі в РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Краснодарському краї Російської Федерації цієї ночі горіли нафтобази. Повідомляєтья, що це сталося внаслідок атаки безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї

Відомо про пожежі у станиці Павловській, де горіла нафтобаза "Лукойлу". Також у станиці Ленінградській горіли резервуари з паливом. Зазначається, що обʼєкти спалахнули нібито після падіння уламків безпілотників. 

Крім того, внаслідок атаки БпЛА на Краснодарський край пошкоджено вежу зв'язку.

Нагадаємо, 24 червня у Підмосков'ї у Фрязіно сталася пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Він виконував замовлення для оборонної промисловості Росії.

Також в Єйську у Краснодарському краї вночі 21 червня лунали потужні вибухи. Відомо, що була атакована військова частина протиповітряної оборони російських окупантів.

війна пожежа нафта дрони Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони