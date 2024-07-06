Пожежа на нафтобазі — атака дронів у РФ

В Краснодарському краї РФ горіла нафтобаза — подробиці
У Краснодарському краї Російської Федерації цієї ночі горіли нафтобази. Повідомляєтья, що це сталося внаслідок атаки безпілотників.
Про це повідомляють росЗМІ.
Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї
Відомо про пожежі у станиці Павловській, де горіла нафтобаза "Лукойлу". Також у станиці Ленінградській горіли резервуари з паливом. Зазначається, що обʼєкти спалахнули нібито після падіння уламків безпілотників.
Крім того, внаслідок атаки БпЛА на Краснодарський край пошкоджено вежу зв'язку.
Нагадаємо, 24 червня у Підмосков'ї у Фрязіно сталася пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан". Він виконував замовлення для оборонної промисловості Росії.
Також в Єйську у Краснодарському краї вночі 21 червня лунали потужні вибухи. Відомо, що була атакована військова частина протиповітряної оборони російських окупантів.
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