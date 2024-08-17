Взрывы в Кривом Роге 15 августа - что известно

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

В Кривом Роге днем, 17 августа прозвучала серия взрывов. Сообщают о ракетном ударе по городу.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Кривом Роге 17 августа

По сообщению местных Telegram-каналов, незадолго до взрывов сообщалось о взлете двух российских тяжелых истребителей Су-34 и разведывательного дрона.

Скриншот местных Telegram-каналов

В то же время, мэр города Александр Вилкул не подтвердил взрывы в месте. По состоянию на 12:52 карта воздушных тревог по Украине выглядит так: