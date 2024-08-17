Взрывы в Кривом Роге 15 августа - что известно

В Кривом Роге прозвучала серия взрывов — что известно
17 августа 2024 12:43
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
В Кривом Роге днем, 17 августа прозвучала серия взрывов. Сообщают о ракетном ударе по городу.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Взрывы в Кривом Роге 17 августа
По сообщению местных Telegram-каналов, незадолго до взрывов сообщалось о взлете двух российских тяжелых истребителей Су-34 и разведывательного дрона.
В то же время, мэр города Александр Вилкул не подтвердил взрывы в месте. По состоянию на 12:52 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
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