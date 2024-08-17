Вибухи у Кривому Розі 15 серпня — що відомо

У Кривому Розі пролунала серія вибухів — що відомо
17 серпня 2024 12:43
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
У Кривому Розі вдень, 17 серпня пролунала серія вибухів. Повідомляють про ракетний удар по місту.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Читайте також:
Вибухи в Кривому Розі 17 серпня
За повідомленням місцевих Telegram-каналів, незадовго до вибухів повідомлялося про зліт двох російських важких винищувачів Су-34 та розвідувальний дрон.
Водночас мер міста Олександр Вілкул не підтвердив вибухи у місці. Станом на 12:52 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Читайте Новини.LIVE!