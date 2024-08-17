Вибухи у Кривому Розі 15 серпня — що відомо

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

У Кривому Розі вдень, 17 серпня пролунала серія вибухів. Повідомляють про ракетний удар по місту.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Кривому Розі 17 серпня

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, незадовго до вибухів повідомлялося про зліт двох російських важких винищувачів Су-34 та розвідувальний дрон.

Скриншот місцевих Telegram-каналів

Водночас мер міста Олександр Вілкул не підтвердив вибухи у місці. Станом на 12:52 карта повітряних тривог по Україні виглядає так: