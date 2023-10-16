В Мариуполе оккупанты планируют сделать зеленую зону на месте дома, где погибли люди

Место снесенного дома в Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет/Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе планируется создать сквер возле здания Центра развития стартапов "1991". Ранее россияне разрушили там дом, в котором во время блокады скрывались и погибли мариупольцы.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"Во временно оккупированном городе планируют создать сквер возле здания Центра развития стартапов "1991". Там россияне разрушили, а затем снесли дом, в котором во время блокады скрывались мариупольцы. Часть людей погибла", — говорится в сообщении.

Кроме того, напротив этого места находится роддом, на который в марте 2022 года оккупанты сбросили бомбу.

Назвать зеленую зону захватчики планируют в честь убийцы, "героя России" Эдуарда Дьяконова. Он участвовал в захвате Мариуполя, где был убит.

"Оккупанты пытаются скрыть свои преступления, наплевав на память погибших мариупольцев. А убийц сделать героями и насадить ценности войны", — добавили в горсовете.

Скриншот сообщения горсовета Мариуполя

Напомним, что россияне во временно оккупированном Мариуполе не создали условия для местных жителей в преддверии зимы. В домах протекает крыша и отрезано отопление.

Также мы писали, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, во что превратились дома в центре временно оккупированного города от российских обстрелов. По его словам, постройки стали "декорацией к фильму ужасов".