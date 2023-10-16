В Мариуполе оккупанты планируют сделать зеленую зону на месте дома, где погибли люди
Во временно оккупированном Мариуполе планируется создать сквер возле здания Центра развития стартапов "1991". Ранее россияне разрушили там дом, в котором во время блокады скрывались и погибли мариупольцы.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Строительство зеленой зоны на костях
"Во временно оккупированном городе планируют создать сквер возле здания Центра развития стартапов "1991". Там россияне разрушили, а затем снесли дом, в котором во время блокады скрывались мариупольцы. Часть людей погибла", — говорится в сообщении.
Кроме того, напротив этого места находится роддом, на который в марте 2022 года оккупанты сбросили бомбу.
Назвать зеленую зону захватчики планируют в честь убийцы, "героя России" Эдуарда Дьяконова. Он участвовал в захвате Мариуполя, где был убит.
"Оккупанты пытаются скрыть свои преступления, наплевав на память погибших мариупольцев. А убийц сделать героями и насадить ценности войны", — добавили в горсовете.
Напомним, что россияне во временно оккупированном Мариуполе не создали условия для местных жителей в преддверии зимы. В домах протекает крыша и отрезано отопление.
Также мы писали, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, во что превратились дома в центре временно оккупированного города от российских обстрелов. По его словам, постройки стали "декорацией к фильму ужасов".
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