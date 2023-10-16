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В Маріуполі окупанти планують зробити зелену зону на місці будинку, де загинули люди

16 жовтня 2023 19:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Маріуполі окупанти планують зробити зелену зону на місці будинку, де загинули люди
Місце знесеного будинку в Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада/Telegram
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У тимчасово окупованому Маріуполі планують створити сквер біля будівлі Центру розвитку стартапів "1991". Раніше росіяни зруйнували там будинок, в якому під час блокади ховалися й загинули маріупольці.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"У тимчасово окупованому місті планують створити сквер біля будівлі Центру розвитку стартапів "1991". Там росіяни зруйнували, а потім знесли будинок, у якому під час блокади ховалися маріупольці. Частина людей загинула", — йдеться у повідомленні.

Крім того, навпроти цього місця знаходиться пологовий будинок, на який в березні 2022 року окупанти скинули бомбу.

Назвати зелену зону загарбники планують на честь вбивці, "героя Росії" Едуарда Дьяконова. Він брав участь у захопленні Маріуполя, де був вбитий. 

"Окупанти намагаються приховати свої злочини, наплювавши на памʼять загиблих маріупольців. А вбивць зробити героями та насадити цінності війни", — додали в міськраді.

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Скриншот допису міськради Маріуполя

Нагадаємо, що росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі не створили умови для місцевих мешканців напередодні зими. У будинках протікає дах та відрізане опалення.

Також ми писали, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, на що перетворилися будинки в центрі тимчасово окупованого міста від постійних російських обстрілів. За його словами, споруди стали "декорацією до фільму жахів".

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