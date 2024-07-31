Атака дронов 31 июля - в сети показали карту полетов

Ночная атака дронов-камикады. Фото иллюстративное: Варта1

Российские захватчики в ночь на 31 июля совершили массированную атаку против Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Shahed", в результате которой Воздушные силы уничтожили в общей сложности 89 беспилотников и одну ракету. При этом военные отметили новую тактику врага при запуске БпЛА по территории Украины.

В сети появилась карта траектории полета вражеских дронов-камикадзе над территорией Украины.

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Траектория полета "шахедов" во время воздушной атаки 31 июля. Фото: скриншот

Атака дронов 31 июля

В разведке объяснили, что целью создания такой карты является определение стратегии и более эффективное противодействие действиям врага во время последующих атак и обстрелов.

"Категорически запрещено использовать карту для принятия решения о местонахождении во время воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Отмечается, что карта не несет никакой военной ценности. Маршрут формируется на базе анализа открытых источников.

Российские захватчики в ночь на 31 июля совершили одну из самых массированных атак ударных беспилотников "Shahed-131/136" на Украину. Известно, что из 89 вражеских дронов Воздушные силы сбили все беспилотники.

Напомним, 31 июля взрывы раздавались в пригороде Херсона — оккупанты обстреливали регион с временно оккупированного левого берега. В результате атаки известно об одной жертве и одной раненой.