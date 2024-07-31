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В мережі показали карту приблизного маршруту ворожих БпЛА під час нічної атаки проти України

31 липня 2024 13:13
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Атака дронів 31 липня — в мережі показали карту польотів
Нічна атака дронів-камікадзе. Фото ілюстративне: Варта1
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Російські загарбники в ніч на 31 липня здійснили масовану атаку проти України за допомогою дронів-камікадзе типу "Shahed", внаслідок якої Повітряні сили знищили загалом 89 безпілотників та одну ракету. При цьому військові відзначили нову тактику ворога під час запуску БпЛА по території України.

У мережі з'явилася карта траєкторії польоту ворожих дронів-камікадзе над територією України.

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Траєкторія польоту "шахедів" під час повітряної атаки 31 липня. Фото: скриншот

Атака дронів 31 липня

У розвідці пояснили, що метою створення такої карти є визначення стратегії і більш ефективна протидія діям ворога під час наступних атак та обстрілів.

"Категорично заборонено використовувати карту для прийняття рішення про місцеперебування під час повітряної тривоги", — говориться у повідомленні.

Наголошується, що карта не несе жодної військової цінності. Маршрут формується на основі аналізу відкритих джерел.

Російські загарбники у ніч проти 31 липня здійснили одну із наймасованіших атак ударних безпілотників "Shahed-131/136" на Україну. Відомо, що з 89 ворожих дронів Повітряні сили збили усі безпілотники. 

Нагадаємо, 31 липня вибухи лунали у передмісті Херсона — окупанти обстрілювали регіон із тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та одну поранену.

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