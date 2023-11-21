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В сети появилось видео удара HIMARS по скоплению россиян в Донецкой области

21 ноября 2023 21:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В сети появилось видео удара HIMARS по скоплению россиян в Донецкой области
Концерт на временно оккупированной Донецкой области за мгновение до удара. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сетях появилось видео, на которое попал момент удара HIMARS по залу с российскими военными во время концерта во временно оккупированном селе Кумачово Донецкой области. В зале началась паника.

Об этом сообщают соцсети.

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Удар по скоплению россиян в Донецкой области

Отметим, что на сегодняшний день информации от Генштаба пока нет.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику 18+

Удар по Кумачово — что известно

Отметим, что сегодня подразделение ВСУ "Птицы Мадяра" ударили по скоплению 810 бригады морской пехоты ВС РФ, праздновавшей День ракетных войск России. В результате удара погибли 25 оккупантов, еще более ста человек получили ранения тяжелого состояния. Также погибла и российская актриса Полина Меньших, развлекавшая российских захватчиков.

Украинские защитники заявили о мести за обстрел 128-й бригады ВСУ.

В сети появилось видео удара HIMARS по скоплению россиян в Донецкой области.
Источник: росСМИ

В министерстве обороны России инцидент не комментировали.

Напомним, что ранее спикер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил , что российская армия под Авдеевкой несет значительные потери. Она не меняет свою тактику и "наступает на те же грабли". Еще раньше захватчики вероломно обстреляли поселок Селидово Донецкой области.

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