В сети появилось видео удара HIMARS по скоплению россиян в Донецкой области.

Концерт на временно оккупированной Донецкой области за мгновение до удара. Фото: скриншот

В сетях появилось видео, на которое попал момент удара HIMARS по залу с российскими военными во время концерта во временно оккупированном селе Кумачово Донецкой области. В зале началась паника.

Об этом сообщают соцсети.

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Отметим, что на сегодняшний день информации от Генштаба пока нет.

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Удар по Кумачово — что известно

Отметим, что сегодня подразделение ВСУ "Птицы Мадяра" ударили по скоплению 810 бригады морской пехоты ВС РФ, праздновавшей День ракетных войск России. В результате удара погибли 25 оккупантов, еще более ста человек получили ранения тяжелого состояния. Также погибла и российская актриса Полина Меньших, развлекавшая российских захватчиков.

Украинские защитники заявили о мести за обстрел 128-й бригады ВСУ.

Источник: росСМИ

В министерстве обороны России инцидент не комментировали.

Напомним, что ранее спикер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил , что российская армия под Авдеевкой несет значительные потери. Она не меняет свою тактику и "наступает на те же грабли". Еще раньше захватчики вероломно обстреляли поселок Селидово Донецкой области.