Концерт закінчився — відео прильоту HIMARS по окупантах на Донеччині

Концерт на тимчасово окупованій Донеччині за мить до удару. Фото: скриншот

В мережі з'явилося відео, на яке потрапив момент удару HIMARS по залу під час концерту в окупованому селі Кумачове Донецької області. У залі, де серед гостей були і російські військові, розпочалася паніка.

Про це повідомляють соцмережі.

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Зазначимо, що станом на сьогодні інформації від Генштабу наразі немає.

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Удар по Кумачовому — що відомо

Відзначимо, що сьогодні підрозділ ЗСУ "Птахи Мадяра" вдарили по скупченню 810 бригади морської піхоти ЗС РФ, які святкували День ракетних військ Росії. За даними місцевих Telegram-каналів, внаслідок удару загинули 25 окупантів, ще понад сто осіб зазнали поранень тяжкого стану. Також загинула і російська акторка Поліна Меньших, яка розважала російських загарбників.

Зазначимо, що українські захисники заявили про помсту за обстріл 128-ї бригади ЗСУ.

Джерело: росЗМІ

В Міністерстві оборони Росії інцидент не коментували.

Нагадаємо, що раніше спікер 59-ї окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що російська армія під Авдіївкою зазнає значних втрат. Вона не змінює свою тактику та "наступає на ті ж самі граблі". Ще раніше загарбники віроломно обстріляли селище Селидове на Донеччині.