Концерт закінчився — відео прильоту HIMARS по окупантах на Донеччині
В мережі з'явилося відео, на яке потрапив момент удару HIMARS по залу під час концерту в окупованому селі Кумачове Донецької області. У залі, де серед гостей були і російські військові, розпочалася паніка.
Про це повідомляють соцмережі.
Удар по скупченню росіян на Донеччині
Зазначимо, що станом на сьогодні інформації від Генштабу наразі немає.
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Удар по Кумачовому — що відомо
Відзначимо, що сьогодні підрозділ ЗСУ "Птахи Мадяра" вдарили по скупченню 810 бригади морської піхоти ЗС РФ, які святкували День ракетних військ Росії. За даними місцевих Telegram-каналів, внаслідок удару загинули 25 окупантів, ще понад сто осіб зазнали поранень тяжкого стану. Також загинула і російська акторка Поліна Меньших, яка розважала російських загарбників.
Зазначимо, що українські захисники заявили про помсту за обстріл 128-ї бригади ЗСУ.
В Міністерстві оборони Росії інцидент не коментували.
Нагадаємо, що раніше спікер 59-ї окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що російська армія під Авдіївкою зазнає значних втрат. Вона не змінює свою тактику та "наступає на ті ж самі граблі". Ще раніше загарбники віроломно обстріляли селище Селидове на Донеччині.
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