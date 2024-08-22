Оккупанты по новой железной дороге везут в Мариуполь эшелоны с топливом — детали

Цистерна с топливом. Иллюстративное фото: росСМИ

Армия России стала использовать новую железную дорогу к временно оккупированному Мариуполю Донецкой области в военных целях. Враг начал активно опрокидывать ею эшелоны с топливом.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телеканала "Мы-Украина" в четверг, 22 августа.

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Чиновник заявил, что недавно по железной дороге проехал один эшелон от "Роснефти".

"К сожалению, она действительно запущена. Позавчера мы зафиксировали эшелон с нефтью, который курсировал между Мариуполем и Ростовской областью. Останавливаются такие поезда в основном на трех станциях: "Аслановое", "Кальчик" и сам сортировочный терминал в Мариуполе", — сказал он.

Советник мэра города отметил, что это не редкие случаи, когда эшелоны курсируют между временно захваченным городом и Ростовом-на-Дону.

"Это нехорошие новости с точки зрения линии фронта, ведь один состав цистерн — это 280 топливозаправщиков, а это раньше было 10 дней транспортировки топлива для нужд фронта по автодорогам", — добавил Андрющенко.