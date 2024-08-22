Окупанти новою залізницею везуть до Маріуполя ешелони з паливом — деталі

Цистерна з паливом. Ілюстративне фото: росЗМІ

Армія Росії стала використовувати новозбудовану залізницю до тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області у військових цілях. Ворог почав активно перекидати нею ешелони з паливом.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері телеканалу "Ми-Україна" у четвер, 22 серпня.

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Чиновник заявив, що нещодавно залізницею проїхав один ешелон від "Роснафти".

"На жаль, вона дійсно запущена. Позавчора ми зафіксували ешелон з нафтою, який курсував між Маріуполем та Ростовською областю. Зупиняються такі поїзди здебільшого на трьох станціях: "Асланове", "Кальчик" та сам сортувальний термінал у Маріуполі", — сказав він.

Радник мера міста зауважив, що це не поодинокі випадки, коли ешелони курсують між тимчасово захопленим містом та Ростовом-на-Дону.

"Це недобрі новини з погляду лінії фронту, адже один склад цистерн — це 280 паливозаправників, а це раніше було 10 днів транспортування палива для потреб фронту автошляхами", — додав Андрющенко.