Чешская инициатива – сколько боеприпасов уже было предоставлено Украине

Снаряды. Иллюстративное фото: DE

В рамках инициативы Чехии Украина уже получила 50 тысяч боеприпасов. До конца текущего года Чехия планирует передать вооруженным силам Украины до 500 тысяч снарядов.

Об этом сообщило издание Ceske Noviny, ссылаясь на заявление министра обороны Яны Черноховой.

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Чернохова отметила, что Чехия сотрудничала с Германией для отправки первых 50 тысяч боеприпасов, закупленных за средства из немецкого взноса. В общей сложности Германия профинансировала 180 тысяч снарядов.

Недавно премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что каждый месяц в Украину будут доставляться десятки тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы. Он также сообщил, что до конца текущего года планируется поставка до 500 тысяч боеприпасов, уже получивших финансирование.

Напомним, Украина получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы. Как и отмечалось в Минобороны Чехии, партия военной помощи была предоставлена до конца июня.

Ранее мы писали, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине будет предложен новый центр управления военной помощью. Это должно обеспечить продолжительную поддержку безопасности страны со стороны Альянса.