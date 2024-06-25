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Військова допомога від Чехії — Україна отримала першу партію боєприпасів

25 червня 2024 14:17
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Чехія передала Україні першу партію боєприпасів, — прем’єр Чехії
Українські військові отримують військову допомогу від країн-партенрів. Фото: ілюстративне, AP Photo
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Україна отримала першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи. Як і зазначалось в Міноборони Чехії, партія військової допомоги була надана до кінця червня. Відомо, що Прага передбачає закупівлю снарядів для України за межами ЄС.

Про це повідомив прем’єр Чехії Петр Фіала в дописі на платформі Х у вівторок, 25 червня.

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Україна отримала першу партію артилерійських снарядів, які були закуплені у рамках чеської ініціативи. Кількість переданих боєприпасів не розголошується, але відомо, що Прага передбачає закупівлю снарядів для України за межами ЄС і координує проект, який фінансується численними європейськими країнами.

"Ми робимо те, що потрібно", — написав Петр Фіала.

Військова допомога від Чехії — Україна отримала першу партію боєприпасів - фото 1
Допис прем'єра Чехії. Фото: скриншот

Ця військова допомога є важливою для України, оскільки артилерійські снаряди є ключовим компонентом для підтримки обороноздатності країни у поточних умовах. 

Нагадаємо, українські прикордонники отримали 41 вантажівку Mercedes Arocs від уряду Німеччини. Машини вирушать на фронт і будуть використовуватися в логістичних цілях.  

Також ми писали, що Іспанія передала Україні нову партію військової допомоги. В нього входять танки та ракети для Patriot.

війна
Чехія
військова допомога
Україна
ЄС
війна в Україні

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