Чехія передала Україні першу партію боєприпасів, — прем’єр Чехії

Українські військові отримують військову допомогу від країн-партенрів. Фото: ілюстративне, AP Photo

Україна отримала першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи. Як і зазначалось в Міноборони Чехії, партія військової допомоги була надана до кінця червня. Відомо, що Прага передбачає закупівлю снарядів для України за межами ЄС.

Про це повідомив прем’єр Чехії Петр Фіала в дописі на платформі Х у вівторок, 25 червня.

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Україна отримала першу партію артилерійських снарядів, які були закуплені у рамках чеської ініціативи. Кількість переданих боєприпасів не розголошується, але відомо, що Прага передбачає закупівлю снарядів для України за межами ЄС і координує проект, який фінансується численними європейськими країнами.

"Ми робимо те, що потрібно", — написав Петр Фіала.

Допис прем'єра Чехії. Фото: скриншот

Ця військова допомога є важливою для України, оскільки артилерійські снаряди є ключовим компонентом для підтримки обороноздатності країни у поточних умовах.

Нагадаємо, українські прикордонники отримали 41 вантажівку Mercedes Arocs від уряду Німеччини. Машини вирушать на фронт і будуть використовуватися в логістичних цілях.

Також ми писали, що Іспанія передала Україні нову партію військової допомоги. В нього входять танки та ракети для Patriot.