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Военная помощь от Чехии — Украина получила первую партию боеприпасов

25 июня 2024 14:17
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Чехия передала Украине первую партию боеприпасов, — премьер Чехии
Украинские военные получают военную помощь от стран-партнеров. Фото: иллюстративное, AP Photo
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украина получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы. Как и отмечалось в Минобороны Чехии , партия военной помощи была оказана до конца июня. Известно, что Прага предполагает закупку снарядов для Украины вне ЕС.

Об этом сообщил премьер Чехии Петр Фиала в сообщении на платформе Х во вторник, 25 июня.

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Украина получила первую партию артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы. Количество переданных боеприпасов не разглашается, но известно, что Прага предусматривает закупку снарядов для Украины вне ЕС и координирует проект, финансируемый многочисленными европейскими странами.

"Мы делаем то, что нужно" , - написал Петр Фиала.

Военная помощь от Чехии — Украина получила первую партию боеприпасов - фото 1
Сообщение премьера Чехии. Фото: скриншот

Эта военная помощь важна для Украины, поскольку артиллерийские снаряды являются ключевым компонентом для поддержки обороноспособности страны в текущих условиях.

Напомним, украинские пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs от правительства Германии. Машины отправятся на фронт и будут использоваться в логистических целях.

Также мы писали, что Испания передала Украине новую партию военной помощи. В него входят танки и ракеты для Patriot.

война
Чехия
военная помощь
Украина
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война в Украине

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