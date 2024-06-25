Чехия передала Украине первую партию боеприпасов, — премьер Чехии

Украинские военные получают военную помощь от стран-партнеров. Фото: иллюстративное, AP Photo

Украина получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы. Как и отмечалось в Минобороны Чехии , партия военной помощи была оказана до конца июня. Известно, что Прага предполагает закупку снарядов для Украины вне ЕС.

Об этом сообщил премьер Чехии Петр Фиала в сообщении на платформе Х во вторник, 25 июня.

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Украина получила первую партию артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы. Количество переданных боеприпасов не разглашается, но известно, что Прага предусматривает закупку снарядов для Украины вне ЕС и координирует проект, финансируемый многочисленными европейскими странами.

"Мы делаем то, что нужно" , - написал Петр Фиала.

Сообщение премьера Чехии. Фото: скриншот

Эта военная помощь важна для Украины, поскольку артиллерийские снаряды являются ключевым компонентом для поддержки обороноспособности страны в текущих условиях.

Напомним, украинские пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs от правительства Германии. Машины отправятся на фронт и будут использоваться в логистических целях.

Также мы писали, что Испания передала Украине новую партию военной помощи. В него входят танки и ракеты для Patriot.