Чехия передала Украине первую партию боеприпасов, — премьер Чехии

Военная помощь от Чехии — Украина получила первую партию боеприпасов
Украина получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы. Как и отмечалось в Минобороны Чехии , партия военной помощи была оказана до конца июня. Известно, что Прага предполагает закупку снарядов для Украины вне ЕС.
Об этом сообщил премьер Чехии Петр Фиала в сообщении на платформе Х во вторник, 25 июня.
Военная помощь от Чехии для Украины
Украина получила первую партию артиллерийских снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы. Количество переданных боеприпасов не разглашается, но известно, что Прага предусматривает закупку снарядов для Украины вне ЕС и координирует проект, финансируемый многочисленными европейскими странами.
"Мы делаем то, что нужно" , - написал Петр Фиала.
Эта военная помощь важна для Украины, поскольку артиллерийские снаряды являются ключевым компонентом для поддержки обороноспособности страны в текущих условиях.
Напомним, украинские пограничники получили 41 грузовик Mercedes Arocs от правительства Германии. Машины отправятся на фронт и будут использоваться в логистических целях.
Также мы писали, что Испания передала Украине новую партию военной помощи. В него входят танки и ракеты для Patriot.
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