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В Міноборони Чехії розповіли, скільки снарядів уже отримала Україна

27 червня 2024 22:05
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Бригадир Софія
редактор
Чеська ініціатива — скільки боєприпасів вже було надано Україні
Снаряди. Ілюстративне фото: DE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В рамках ініціативи Чехії, Україна вже отримала 50 тисяч боєприпасів. До кінця поточного року Чехія планує передати Збройним силам України до 500 тисяч снарядів.

Про це повідомило видання Ceske Noviny, посилаючись на заяву міністерки оборони Яни Чернохової.

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Чернохова зазначила, що Чехія співпрацювала з Німеччиною для постачання перших 50 тисяч боєприпасів, закуплених за кошти з німецького внеску. Загалом Німеччина профінансувала 180 тисяч снарядів.

Нещодавно прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що кожен місяць до України буде доставлятися десятки тисяч боєприпасів в рамках чеської ініціативи. Він також повідомив, що до кінця поточного року планується поставка до 500 тисяч боєприпасів, які вже отримали фінансування.

Нагадаємо, Україна отримала першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи. Як і зазначалось в Міноборони Чехії, партія військової допомоги була надана до кінця червня. 

Раніше ми писали, що на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Україні буде запропонований новий центр управління військовою допомогою. Це має забезпечити тривалу підтримку безпеки країни з боку Альянсу.

Німеччина
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ЗСУ
Чехія
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Україна
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війна в Україні

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