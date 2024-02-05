В МВД показали видео героического спасения пострадавших в результате обстрела Донецкой области

Спасатели эвакуируют пострадавших. Фото: скриншот

Министерство внутренних дел Украины поделилось видео героического спасения пострадавших в результате российских обстрелов Торецка в Донецкой области. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу после оказания медицинской помощи.

Кадры спасения правоохранительное ведомство показало в Telegram.

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"За минувшие сутки в Торецке враг унес жизни одного человека. Также ранения получили мужчина и женщина", — описывают события правоохранители.

Они добавили, что спасатели оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу в Константиновку.

Напомним, ранее глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил об обстреле Торецка российскими войсками. По предварительным данным, по меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения.

В то же время в селе Софиевка Краматорского района недавно произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибли три человека.