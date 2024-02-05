В МВС показали відео героїчного порятунку потерпілих внаслідок обстрілу Донеччини

Рятувальники евакуюють потерпілих. Фото: скриншот

Міністерство внутрішніх справ України поділилося відео героїчного порятунку потерпілих внаслідок російського обстрілу Торецька на Донеччині. Потерпілих було оперативно доправлено до лікарні після надання домедичної допомоги.

Кадри порятунку правоохоронне відомство показало в Telegram.

Читайте також:

МВС показало відео порятунку жертв обстрілу на Донеччині

"Минулої доби у Торецьку ворог забрав життя однієї людини. Також поранення отримали чоловік та жінка", — описують події правоохоронці.

Вони додали, що рятувальники надали потерпілим першу домедичну допомогу й транспортували до лікарні у Костянтинівку.

Нагадаємо, раніше голова Донецької ОДА Вадим Філашкін повідомив про обстріл Торецька російськими військами. За попередніми даними, щонайменше одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Водночас у селі Софіївка Краматорського району нещодавно сталася пожежа у приватному будинку. Внаслідок загоряння загинуло три людини.