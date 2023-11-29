В НАТО предупредили о большом запасе ракет, которыми Россия будет зимой бить по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Североатлантический Альянс (НАТО) предупредил Украину, что Россия накопила большой запас ракет для зимних атак. Основной мишенью будет энергетическая инфраструктура.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе, сообщают Новини.LIVE.

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Он отметил, что Москва предпринимает новые попытки нанести удар по энергосети и энергетической инфраструктуре Украины.

Глава министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок также заявила, что Россия нацелилась на гражданскую инфраструктуру. Она призвала союзников создать защитный зимний щит над Украиной, в том числе предоставить больше систем ПВО.

Ранее мы рассказывали, что Украина представила и согласовала с союзниками программу выполнения требований Североатлантического альянса. НАТО высоко оценило прогресс Украины в реформировании.

Напоминаем, что увеличение интенсивности российских атак по территории Украины делает иностранную поддержку еще более важной. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать Украине военно-гуманитарную поддержку.