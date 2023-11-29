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В НАТО попередили про великий запас ракет, якими Росія зимою битиме по Україні

29 листопада 2023 15:57
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Павло Зінченко
редактор
В НАТО попередили про великий запас ракет, якими Росія зимою битиме по Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Північноатлантичний Альянс (НАТО) попередив Україну, що Росія накопичила великий запас ракет для зимових атак. Основною мішенню буде енергетична інфраструктура.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на саміті міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Брюсселі, повідомляють Новини.LIVE.

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Він зазначив, що Москва здійснює нові спроби завдати удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України.

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок також заявила, що Росія націлилася на цивільну інфраструктуру. Вона закликала союзників створити захисний зимовий щит над Україною, зокрема надати більше систем ППО.

Раніше ми розповідали, що Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог Північноатлантичного альянсу. НАТО високо оцінило прогрес України у реформуванні.

Нагадуємо, що збільшення інтенсивності російських атак по території України робить іноземну підтримку ще важливішою. Тому НАТО буде продовжувати надавати Україні військово-гуманітарну підтримку. 

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