В ряде областей воздушная тревога — угроза применения авиационных средств поражения
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Воздушная тревога в Украине
В небе наблюдается активность вражеской тактической авиации. Есть угроза применения врагом авиационных средств поражения.
Объявлена воздушная тревога в ряде областей, а именно в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской. Жителям советуют находиться в укрытиях.
Ранее мы сообщали, что Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками — что произошло в ночь на 2 февраля. Удар пришелся на часть южных и центральных областей. Таким образом, жители Кривого Рога Днепропетровской области остались без электричества.
Напомним, что ночью 2 февраля около 3:00 в Кривом Роге раздавались взрывы. Город находился под атакой вражеских беспилотников. Также в нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.
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