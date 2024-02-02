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В ряде областей воздушная тревога — угроза применения авиационных средств поражения

2 февраля 2024 10:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ряде областей воздушная тревога — угроза применения авиационных средств поражения
Самолет с ракетами Х-59. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Уведомление об активности вражеской авиации. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

В небе наблюдается активность вражеской тактической авиации. Есть угроза применения врагом авиационных средств поражения.

Объявлена воздушная тревога в ряде областей, а именно в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской. Жителям советуют находиться в укрытиях.

карта
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками — что произошло в ночь на 2 февраля. Удар пришелся на часть южных и центральных областей. Таким образом, жители Кривого Рога Днепропетровской области остались без электричества.

Напомним, что ночью 2 февраля около 3:00 в Кривом Роге раздавались взрывы. Город находился под атакой вражеских беспилотников. Также в нескольких районах обнаружили проблемы с электроснабжением.

Украина
обстрелы
воздушная тревога
опасность
війна

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