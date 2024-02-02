В низці областей повітряна тривога — загроза застосування авіаційних засобів ураження
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному і південно-східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Повітряна тривога в Україні
В небі спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Існує загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження.
Оголошено повітряну тривогу в низці областей, а саме у Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізький. Мешканцям радять перебувати в укриттях.
Раніше ми повідомляли, що Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками — що відбулося в ніч проти 2 лютого. Удар прийшовся на частину південних та центральних областей. Таким чином мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області залишилися без електрики.
Нагадаємо, що вночі 2 лютого близько 3:00 в Кривому Розі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.
Читайте Новини.LIVE!