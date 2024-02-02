В низці областей повітряна тривога — загроза застосування авіаційних засобів ураження

Літак з ракетами Х-59. Фото: росЗМІ

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному і південно-східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про активність ворожої авіації. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

В небі спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Існує загроза застосування ворогом авіаційних засобів ураження.

Оголошено повітряну тривогу в низці областей, а саме у Донецькій, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізький. Мешканцям радять перебувати в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками — що відбулося в ніч проти 2 лютого. Удар прийшовся на частину південних та центральних областей. Таким чином мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області залишилися без електрики.

Нагадаємо, що вночі 2 лютого близько 3:00 в Кривому Розі лунали вибухи. Місто перебувало під атакою ворожих безпілотників. Також в кількох районах виявили проблеми з електропостачанням.