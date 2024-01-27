В Офисе генпрокурора назвали количество детей, которых убили оккупанты с начала вторжения
С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадало более 1 736 детей. В результате атак оккупантов погибли 521 несовершеннолетних украинцев.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Смерть детей в результате российского вторжения
"По состоянию на утро 27 января 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 521 ребенок погиб и более 1 215 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что эти цифры не окончательные. Сейчас продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой — 505;
- Харьковской — 326;
- Херсонской — 146;
- Киевской — 130;
- Днепропетровской — 111;
- Николаевской — 101;
- Запорожской — 100;
- Черниговской — 72;
- Луганской — 67.
Вчера, 26 января, в результате российского обстрела города Мирноград Донецкой области были травмированы две девочки 8 и 16 лет.
Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки в результате вражеских атак погибли два человека, еще один человек получил ранения.
Также мы писали, что в ночь на 27 января российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харьковской области. Вражеские обстрелы вызвали пять пожаров.
Читайте Новини.LIVE!