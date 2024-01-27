В Офисе генпрокурора назвали количество детей, которых убили оккупанты с начала вторжения

Последствия российского обстрела Киева. Архивное фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадало более 1 736 детей. В результате атак оккупантов погибли 521 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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"По состоянию на утро 27 января 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 521 ребенок погиб и более 1 215 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что эти цифры не окончательные. Сейчас продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой — 505;

Харьковской — 326;

Херсонской — 146;

Киевской — 130;

Днепропетровской — 111;

Николаевской — 101;

Запорожской — 100;

Черниговской — 72;

Луганской — 67.

Вчера, 26 января, в результате российского обстрела города Мирноград Донецкой области были травмированы две девочки 8 и 16 лет.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки в результате вражеских атак погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Также мы писали, что в ночь на 27 января российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харьковской области. Вражеские обстрелы вызвали пять пожаров.