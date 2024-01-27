В Офісі генпрокурора назвали кількість дітей, яких вбили окупанти з початку вторгнення
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждало понад 1 736 дітей. Внаслідок атак окупантів загинули 521 неповнолітніх українців.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Смерть дітей внаслідок російського вторгнення
"Станом на ранок 27 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 521 дитина загинула та понад 1 215 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.
В Офісі генпрокурора наголосили, що ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій — 505;
- Харківській — 326;
- Херсонській — 146;
- Київській — 130;
- Дніпропетровській — 111;
- Миколаївській — 101;
- Запорізькій — 100;
- Чернігівській — 72;
- Луганській — 67.
Вчора, 26 січня, внаслідок російського обстрілу міста Мирноград Донецької області було травмовано дві дівчинки 8 та 16 років.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу внаслідок ворожих атак загинуло двоє людей, ще одна особа отримала поранення.
Також ми писали, що у ніч проти 27 січня російські окупанти завдали декількох ударів по Харківській області. Ворожі обстріли спричинили п'ять пожеж.
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