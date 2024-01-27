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В Офісі генпрокурора назвали кількість дітей, яких вбили окупанти з початку вторгнення

27 січня 2024 12:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Офісі генпрокурора назвали кількість дітей, яких вбили окупанти з початку вторгнення
Наслідки російського обстрілу Києва. Архівне фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждало понад 1 736 дітей. Внаслідок атак окупантів загинули 521 неповнолітніх українців.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"Станом на ранок 27 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 521 дитина загинула та понад 1 215 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ці цифри не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій — 505;
  • Харківській — 326;
  • Херсонській — 146;
  • Київській — 130;
  • Дніпропетровській — 111;
  • Миколаївській — 101;
  • Запорізькій — 100;
  • Чернігівській — 72;
  • Луганській — 67.

Вчора, 26 січня, внаслідок російського обстрілу міста Мирноград Донецької області було травмовано дві дівчинки 8 та 16 років.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу внаслідок ворожих атак загинуло двоє людей, ще одна особа отримала поранення.

Також ми писали, що у ніч проти 27 січня російські окупанти завдали декількох ударів по Харківській області. Ворожі обстріли спричинили п'ять пожеж. 

війна
діти
українці
Україна
Офіс генерального прокурора
обстріли
окупанти

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