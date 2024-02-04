В оккупированном Севастополе взрывы — россияне жалуются на громкий "хлопок"
Взрывы во временно оккупированном Севастополе в Крыму, в воскресенье, 4 февраля, прозвучали около 23:00. По словам россиян, был громкий "хлопок".
Об этом сообщают соцсети.
Взрывы в Севастополе 4 февраля
"Севастополь громкий хлопок", — пишут росСМИ.
Позже соцсети уточнили, что все хорошо, однако официальной информации об инциденте пока нет.
Удары ВСУ по Крыму
Напомним, что ГУР ликвидировала ракетоноситель "Ивановец" Черноморского флота РФ 1 февраля. Пограничники показали архивное видео судна в Балаклавской бухте.
Также мы сообщали, что украинские военные нанесли удар по российскому аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января. В сети появились фото последствия прилета.
Добавим, что украинские военные атаковали российскую систему ПВО в оккупированном Крыму 30 января. Бойцам удалось поразить радиолокационную станцию.
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