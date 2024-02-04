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В оккупированном Севастополе взрывы — россияне жалуются на громкий "хлопок"

4 февраля 2024 23:04
обновлено: 23:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В оккупированном Севастополе взрывы — россияне жалуются на громкий "хлопок"
Взрыв ночью за городом. Иллюстративное фото: informator.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы во временно оккупированном Севастополе в Крыму, в воскресенье, 4 февраля, прозвучали около 23:00. По словам россиян, был громкий "хлопок".

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Севастополе 4 февраля

"Севастополь громкий хлопок", — пишут росСМИ.

Позже соцсети уточнили, что все хорошо, однако официальной информации об инциденте пока нет.

Скриншот сообщения по телеграммам-канала "Чп / Севастополь"
Скриншот сообщения из телеграм-канала "Чп / Севастополь"

Удары ВСУ по Крыму

Напомним, что ГУР ликвидировала ракетоноситель "Ивановец" Черноморского флота РФ 1 февраля. Пограничники показали архивное видео судна в Балаклавской бухте.

Также мы сообщали, что украинские военные нанесли удар по российскому аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января. В сети появились фото последствия прилета.

Добавим, что украинские военные атаковали российскую систему ПВО в оккупированном Крыму 30 января. Бойцам удалось поразить радиолокационную станцию.

Крым
взрыв
оккупанты
Севастополь
война в Украине
війна
Россия

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