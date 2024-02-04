В окупованому Севастополі вибухи — росіяни скаржаться на гучну "бавовну"

Вибух вночі за містом. Ілюстративне фото: informator.ua

Вибухи в тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, в неділю, 4 лютого, пролунали близько 23:00. За словами росіян, була гучна "бавовна".

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Севастополі 4 лютого

"Севастополь гучна бавовна", — пишуть росЗМІ.

Пізніше соцмережі уточнили, що все гаразд, однак офіційної інформації щодо інциденту наразі немає.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чп / Севастополь"

Удари ЗСУ по Криму

Нагадаємо, що ГУР ліквідувала ракетоносій "Івановець" Чорноморського флоту РФ 1 лютого. Прикордонники показали архівне відео судна у Балаклавській бухті.

Також ми повідомляли, що українські військові завдали удару по російському аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня. В мережі з'явилися фото наслідків "прильоту".

Додамо, що українські військові атакували російську систему ППО в окупованому Криму 30 січня. Бійцям вдалося уразити радіолокаційну станцію.