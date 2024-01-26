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В ООН заявили, что не могут проверить присутствие военнопленных Украины на Ил-76

26 января 2024 10:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ООН заявили, что не могут проверить присутствие военнопленных Украины на Ил-76
Обломки самолета Ил-76. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Организация Объединенных Наций не может установить, были ли на борту самолета Ил-76, который упал в Белгородской области, украинские военнопленные. Сейчас существует мнение, что он мог перевозить ракеты для российских оккупантов.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН 25 января.

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По словам Дикарло, РФ говорит, что на борту самолета находились 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военных. Однако, по данным Украины, он мог перевозить ракеты для захватчиков.

Заместитель генерального секретаря ООН подчеркнула, что Киев призвал к проведению международного расследования инцидента.

"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", — сказала Дикарло.

Она также выразила обеспокоенность, что в последние недели масштабы и интенсивность атак на Украину выросли, что указывает на опасную траекторию войны.

Напомним, заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев не был проинформирован о перевозке своих военнопленных на самолете Ил-76, упавшем в Белгородской области. Военно-транспортные самолеты оккупантов являются легитимной целью для Украины. Если факт перевозки военнопленных подтвердится, то это будет свидетельствовать о первом использовании врагом людей для прикрытия транспортировки ракет.

Также мы писали, что в настоящее время Координационный штаб по обращению с военнопленными собирает и проверяет всю информацию о падении самолета Ил-76 в России. Украинцев призывают не распространять непроверенную информацию и пользоваться только официальными источниками.

Добавим, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Продолжается досудебное расследование.

россия
война
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ООН
Украина
пленные

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