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В ООН заявили, що не можуть перевірити присутність військовополонених України на Іл-76

26 січня 2024 10:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ООН заявили, що не можуть перевірити присутність військовополонених України на Іл-76
Уламки літака Іл-76. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Організація Об'єднаних Націй не може встановити, чи були на борту літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області, українські військовополонені. Наразі існує думка, що він міг перевозити ракети для російських окупантів.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Ради Безпеки ООН 25 січня.

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За словами Дікарло, РФ каже, що на борту літака було 65 військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військових. Однак, за даними України, він міг перевозити ракети для загарбників.

Заступниця генерального секретаря ООН наголосила, що Київ закликав до проведення міжнародного розслідування інциденту.

"ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває", — сказала Дікарло.

Вона також висловила занепокоєння, що останніми тижнями масштаби та інтенсивність атак на Україну зросли, що вказує на небезпечну траєкторію війни. 

Нагадаємо, заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Київ не було поінформовано про перевезення своїх військовополонених на літаку Іл-76, що впав у Бєлгородській області. Військово-транспортні літаки окупантів є легітимною ціллю для України. Якщо факт перевезення військовополонених підтвердиться, то це буде свідчити про перше використання ворогом людей для прикриття транспортування ракет.

Також ми писали, що наразі Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими збирає та перевіряє всю інформацію щодо падіння літака Іл-76 в Росії. Українців закликають не поширювати неперевірену інформацію та користуватися лише офіційними джерелами.

Додамо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області. Триває досудове розслідування.

росія
війна
літак
ООН
Україна
полонені

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