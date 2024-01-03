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В ООН призвали "немедленно" принять меры по деэскалации войны в Украине

3 января 2024 10:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ООН призвали "немедленно" принять меры по деэскалации войны в Украине
Верховный комиссар ООН по правам человека Уолкер Тюрк. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк призвал Россию и Украину к немедленным шагам по деэскалации войны. По его словам, в нашей стране наблюдается "тревожная эскалация боевых действий".

Об этом говорится в пресс-службе ООН в соцсети X.

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"Тревожная эскалация боевых действий, десятки погибших гражданских в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Волкер Тюрк призвал к немедленным шагам по завершению войны, обеспечить защиту мирного населения и уважать международное право.

деэскалация войны в Украине
Скриншот сообщения из X прессслужбы ООН

Ракетный удар РФ по Украине 2 января

Ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря.

Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеские цели.

Также мы писали, что российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров, чтобы полностью его уничтожить. В результате атаки пострадало 75 квартир.

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