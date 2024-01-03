В ООН закликали "негайно" вжити заходів щодо деескалації війни в Україні

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до негайних кроків щодо деескалації війни. За його словами, в нашій країні спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

Про це йдеться у пресслужбі ООН в соцмережі X.

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"Тривожна ескалація бойових дій, десятки загиблих цивільних в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невибіркові атаки та напади на цивільні об'єкти", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Волкер Тюрк закликав провести негайні кроки щодо завершення війни, забезпечити захист мирного населення та поважати міжнародне право.

Скриншот допису з X пресслужби ООН

Ракетний удар РФ по Україні 2 січня

Вночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня.

Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, що російська ракета не долетіла до житлового будинку у Харкові лише десять метрів, щоб повністю його знищити. Внаслідок атаки постраждало 75 квартир.