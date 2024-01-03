Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В ООН закликали "негайно" вжити заходів щодо деескалації війни в Україні arrow

В ООН закликали "негайно" вжити заходів щодо деескалації війни в Україні

3 січня 2024 10:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ООН закликали "негайно" вжити заходів щодо деескалації війни в Україні
Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до негайних кроків щодо деескалації війни. За його словами, в нашій країні спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

Про це йдеться у пресслужбі ООН в соцмережі X.

Читайте також:

Що кажуть в ООН

"Тривожна ескалація бойових дій, десятки загиблих цивільних в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невибіркові атаки та напади на цивільні об'єкти", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Волкер Тюрк закликав провести негайні кроки щодо завершення війни, забезпечити захист мирного населення та поважати міжнародне право. 

деескалація війни в Україні
Скриншот допису з X пресслужби ООН

Ракетний удар РФ по Україні 2 січня

Вночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня.

Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, що російська ракета не долетіла до житлового будинку у Харкові лише десять метрів, щоб повністю його знищити. Внаслідок атаки постраждало 75 квартир.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі