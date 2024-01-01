В ОВА рассказали, как пострадала Черкасская область в результате ночной атаки дронов

Последствия обстрела Черкасской области. Фото (архивное): t.me/cherkaskaODA

Этой ночью россияне также обстреляли Черкасскую область. Обошлось без пострадавших, есть лишь незначительные повреждения дома местного жителя.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"Что днем, что ночью враг не давал покоя нашим защитникам. Впрочем, они еще раз дали достойный отпор", — подчеркнул Табурец.

Он рассказал, что ночью над областью Воздушные силы сбили три "шахеда". Обошлось без пострадавших, только в одном случае незначительные повреждения дома местного жителя.

"По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, в новогоднюю ночь наши защитники ликвидировали в небе над Украиной 87 ударных БпЛА противника. Нас оберегают лучшие", — добавил начальник ОВА.

Сообщение Игоря Табурца в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.

Сегодня ночью под вражеский огонь попали Львовская, Одесская, Харьковская, Киевская и Хмельницкая области.