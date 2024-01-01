В ОВА рассказали, как пострадала Черкасская область в результате ночной атаки дронов
Этой ночью россияне также обстреляли Черкасскую область. Обошлось без пострадавших, есть лишь незначительные повреждения дома местного жителя.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Как пострадала Черкасская область в результате ночной атаки дронов
"Что днем, что ночью враг не давал покоя нашим защитникам. Впрочем, они еще раз дали достойный отпор", — подчеркнул Табурец.
Он рассказал, что ночью над областью Воздушные силы сбили три "шахеда". Обошлось без пострадавших, только в одном случае незначительные повреждения дома местного жителя.
"По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, в новогоднюю ночь наши защитники ликвидировали в небе над Украиной 87 ударных БпЛА противника. Нас оберегают лучшие", — добавил начальник ОВА.
Напомним, в новогоднюю ночь украинские защитники уничтожили рекордное количество вражеских "шахедов" — 87 единиц из 90.
Сегодня ночью под вражеский огонь попали Львовская, Одесская, Харьковская, Киевская и Хмельницкая области.
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