В ОВА розповіли, як постраждала Черкащина внаслідок нічної атаки дронів
Цієї ночі росіяни також обстріляли Черкаську область. Минулось без потерпілих, є лише незначні ушкодження будинку місцевого жителя.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Як постраждала Черкащина внаслідок нічної атаки дронів
"Що вдень, що вночі ворог не давав спокою нашим оборонцям. Утім вони вкотре дали гідну відсіч", — наголосив Табурець.
Він розповів, що вночі над областю Повітряні сили збили три "шахеди". Минулося без постраждалих, лише в одному випадку маємо незначні ушкодження будинку місцевого жителя.
"За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, в новорічну ніч наші захисники ліквідували в небі над Україною 87 ударних БпЛА противника. Нас оберігають найкращі", — додав начальник ОВА.
Нагадаємо, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90.
Сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили Львівська, Одеська, Харківська, Київська та Хмельницька області.
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