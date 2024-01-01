В ОВА розповіли, як постраждала Черкащина внаслідок нічної атаки дронів

Наслідки обстрілів Черкаської області. Фото (архівне): t.me/cherkaskaODA

Цієї ночі росіяни також обстріляли Черкаську область. Минулось без потерпілих, є лише незначні ушкодження будинку місцевого жителя.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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"Що вдень, що вночі ворог не давав спокою нашим оборонцям. Утім вони вкотре дали гідну відсіч", — наголосив Табурець.

Він розповів, що вночі над областю Повітряні сили збили три "шахеди". Минулося без постраждалих, лише в одному випадку маємо незначні ушкодження будинку місцевого жителя.

"За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, в новорічну ніч наші захисники ліквідували в небі над Україною 87 ударних БпЛА противника. Нас оберігають найкращі", — додав начальник ОВА.

Допис Ігоря Табурця в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90.

Сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили Львівська, Одеська, Харківська, Київська та Хмельницька області.