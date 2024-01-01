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В ОВА розповіли, як постраждала Черкащина внаслідок нічної атаки дронів

1 січня 2024 10:27
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В ОВА розповіли, як постраждала Черкащина внаслідок нічної атаки дронів
Наслідки обстрілів Черкаської області. Фото (архівне): t.me/cherkaskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Цієї ночі росіяни також обстріляли Черкаську область. Минулось без потерпілих, є лише незначні ушкодження будинку місцевого жителя. 

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

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Як постраждала Черкащина внаслідок нічної атаки дронів

"Що вдень, що вночі ворог не давав спокою нашим оборонцям. Утім вони вкотре дали гідну відсіч", — наголосив Табурець.

Він розповів, що вночі над областю Повітряні сили збили три "шахеди". Минулося без постраждалих, лише в одному випадку маємо незначні ушкодження будинку місцевого жителя. 

"За даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, в новорічну ніч наші захисники ліквідували в небі над Україною 87 ударних БпЛА противника.  Нас оберігають найкращі", — додав начальник ОВА. 

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Допис Ігоря Табурця в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, у новорічну ніч українські захисники знищили рекордну кількість ворожих "шахедів" — 87 одиниць з 90. 

Сьогодні вночі під ворожий вогонь потрапили Львівська, Одеська, Харківська, Київська та Хмельницька області.

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