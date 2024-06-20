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В Воздушных силах показали обломки ракеты, которую захватчики запустили по Украине

20 июня 2024 12:00
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обломки ракеты на Днепропетровщине
Обломок сбитой российской ракеты. Фото: Воздушные силы
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В ночь на 20 июня российские захватчики нанесли очередной удар по Украине, применив крылатые ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Силами противовоздушной обороны было сбито 5 ракет и все 27 дронов.

В Воздушных силах показали обломки одной из сбитых вражеских ракет.

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Обломки сбитой ракеты

В Воздушных силах рассказали, что российские крылатые ракеты были выпущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Они заходили на территорию Украины с юго-восточного направления и были сбиты противовоздушной обороной в прифронтовой зоне Днепропетровской области.

обломки ракеты
Обломок сбитой ракеты. Фото: Воздушные силы
обломки ракеты с надписью
Надпись на обломке сбитой ракеты. Фото: Воздушные силы
обломки
Горящие обломки ракеты. Фото: Воздушные силы

Ранее мы сообщали, что в ночь на 20 июня 2024 года армия России совершила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 27 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и 9 различных ракет. Под ударами находились объекты критической инфраструктуры, большинство целей сбито.

Напомним, ночью 20 июня воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины: в Воздушных силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА и активности бортов Ту-95МС.

Украина
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

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