Обломки ракеты на Днепропетровщине

В Воздушных силах показали обломки ракеты, которую захватчики запустили по Украине
В ночь на 20 июня российские захватчики нанесли очередной удар по Украине, применив крылатые ракеты и дроны-камикадзе типа Shahed-131/136. Силами противовоздушной обороны было сбито 5 ракет и все 27 дронов.
В Воздушных силах показали обломки одной из сбитых вражеских ракет.
Обломки сбитой ракеты
В Воздушных силах рассказали, что российские крылатые ракеты были выпущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Они заходили на территорию Украины с юго-восточного направления и были сбиты противовоздушной обороной в прифронтовой зоне Днепропетровской области.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 20 июня 2024 года армия России совершила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 27 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 и 9 различных ракет. Под ударами находились объекты критической инфраструктуры, большинство целей сбито.
Напомним, ночью 20 июня воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины: в Воздушных силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА и активности бортов Ту-95МС.
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